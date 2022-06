CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,57 EUR

-0,69% Charts

News

Analysen

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 13,79 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,98 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.930 CureVac-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 64,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 78,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,57 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 123,00 USD.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,62 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 144,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,40 EUR umgesetzt, gegenüber 10,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,257 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie im Minus: CureVac übernimmt Krebsspezialisten

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com