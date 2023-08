CureVac Aktie News: CureVac legt am Nachmittag zu

CureVac im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 8,64 EUR.

Das Papier von CureVac konnte um 16:06 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 8,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 8,64 EUR. Bei 8,26 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 42.434 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 27.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 38,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 USD.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

