CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CureVac. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,92 EUR.

Die CureVac-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,92 EUR. Die CureVac-Aktie sank bis auf 4,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,01 EUR. Bisher wurden via Tradegate 42.418 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 166,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,87 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 USD.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht