CureVac Aktie News: Anleger greifen bei CureVac am Montagvormittag zu

Die Aktie von CureVac gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 5,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 5,11 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 5,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.885 CureVac-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 61,83 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,60 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 41,20 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

