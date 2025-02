CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die CureVac-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 3,17 EUR.

Die CureVac-Aktie bewegte sich um 09:18 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,17 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,20 EUR an. Die Abwärtsbewegung der CureVac-Aktie ging bis auf 3,14 EUR. Bei 3,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 13.624 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 53,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 12.11.2024 hat CureVac die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 542,57 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 17,93 Mio. USD umsetzen können.

Am 23.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,793 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

