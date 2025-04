CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Donnerstagmittag fester

CureVac im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CureVac. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 2,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die CureVac-Aktie konnte um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 2,82 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 2,85 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.603 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 43,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 2,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,90 USD je CureVac-Aktie an.

Am 10.04.2025 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,24 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,94 Prozent auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 17,93 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.04.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,524 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers