CureVac Aktie News: CureVac mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel CureVac 17,02 EUR

-5,41% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie musste um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,5 Prozent auf 17,02 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 16,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,89 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 110.013 Aktien.

Am 09.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 83,24 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,08 EUR. Mit Abgaben von 30,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 123,00 USD für die CureVac-Aktie.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 39,18 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 552,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 6,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte CureVac am 25.05.2022 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,654 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac, BioNTech & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com