CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochmittag gefragt

Um 12:03 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,81 EUR. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,96 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,87 EUR. Bisher wurden heute 93.459 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 93,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 41,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.08.2023 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

