CureVac Aktie News: CureVac macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 8,57 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 8,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 8,63 EUR. Bei 8,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.765 CureVac-Aktien.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 13,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 38,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

