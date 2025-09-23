DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Blick

CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

24.09.25 16:09 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,47 EUR -0,12 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 5,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 5,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.703 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Bei 2,38 USD fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 55,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,469 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen