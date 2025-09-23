CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,37 USD.

Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 5,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 5,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.703 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Bei 2,38 USD fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 55,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,469 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

