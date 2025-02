CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich CureVac

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,10 EUR. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 3,10 EUR. Bei 3,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.945 CureVac-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 60,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (2,06 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 50,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 12.11.2024 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,66 USD gegenüber -0,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 542,57 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 17,93 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CureVac-Aktie in Höhe von 0,793 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus