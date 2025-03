CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,81 EUR nach oben.

Das Papier von CureVac legte um 11:54 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 2,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 2,88 EUR. Bei 2,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 54.483 Aktien.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 26,62 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Am 12.11.2024 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.926,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 542,57 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 17,93 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass CureVac im Jahr 2024 0,793 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

