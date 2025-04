CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 2,90 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 2,90 EUR. Bei 2,94 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 2,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.734 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,42 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 40,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,90 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 10.04.2025. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,42 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,43 Mio. USD im Vergleich zu 24,27 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von CureVac.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,524 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

