CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 25.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 16,86 EUR. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 16,86 EUR ein. Bei 17,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 98.650 CureVac-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 101,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2021). Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 83,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 13,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,92 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 123,00 USD.

Am 28.04.2022 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,40 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 39,18 EUR gegenüber 6,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von CureVac wird am 15.08.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,654 EUR je CureVac-Aktie.

