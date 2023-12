CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Montagmittag stärker

Kurs der CureVac

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,09 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die CureVac-Aktie konnte um 01:53 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,09 USD. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,23 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.032.629 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,79 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 212,72 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,20 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CureVac am 24.04.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

NASDAQ-Titel CureVac-Aktie nach Rekordtief erneut tiefer: Evercore-Analyst sieht gute Grundlage für Berufung in BioNTech-Rechtsstreit

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller