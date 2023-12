CureVac Aktie News: CureVac am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich CureVac

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,09 USD zu.

Die Aktie legte um 01:53 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,09 USD zu. Die CureVac-Aktie legte bis auf 4,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.032.629 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 12,79 USD. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 68,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 3,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,62 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

