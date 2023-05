CureVac Aktie News: CureVac gibt am Freitagnachmittag nach

Aktien in diesem Artikel CureVac 8,80 EUR

2,68% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 2,6 Prozent auf 8,63 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte CureVac-Aktie bei 8,47 EUR. Mit einem Wert von 8,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 101.044 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2022 markierte das Papier bei 19,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 54,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,35 EUR ab. Mit Abgaben von 37,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CureVac am 25.05.2022 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,20 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com