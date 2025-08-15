DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.353 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

26.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 5,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,57 EUR 0,02 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,35 USD an der Tafel. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,37 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 5,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 15.973 CureVac-Aktien.

Am 13.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,73 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 2,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 55,61 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 USD.

CureVac gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,469 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

