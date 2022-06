CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel CureVac 14,12 EUR

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,24 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.901 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 12,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,21 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,00 USD aus.

Am 25.05.2022 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,62 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 144,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,40 EUR im Vergleich zu 10,00 EUR im Vorjahresquartal.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -1,257 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie im Minus: CureVac übernimmt Krebsspezialisten

