CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,72 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 09:17 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 10,78 EUR. Mit einem Wert von 10,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.425 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 15,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,46 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

