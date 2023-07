CureVac Aktie News: CureVac steigt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 7,92 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 7,92 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 7,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,79 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 30.964 CureVac-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,98 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 76,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 41,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41,20 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 16.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

