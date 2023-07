CureVac Aktie News: CureVac verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,78 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:04 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,78 EUR zu. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,00 EUR zu. Bei 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 93.904 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Mit Abgaben von 31,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 USD aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 vorlegen.

