CureVac Aktie News: CureVac verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 7,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 2,0 Prozent auf 7,09 EUR. Bei 7,14 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 5.104 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 84,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 41,20 EUR gegenüber 41,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht.

