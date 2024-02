CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

CureVac im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,27 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,27 EUR ab. Bei 3,26 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 59.330 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,34 EUR. 246,79 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (3,03 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,49 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 24,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,40 EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,917 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

