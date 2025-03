CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 2,89 EUR.

Das Papier von CureVac legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 2,89 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,05 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 273.298 Stück.

Bei einem Wert von 4,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2025). Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 72,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 3,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD gegenüber -0,24 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,57 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CureVac am 23.04.2025 präsentieren.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,793 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus