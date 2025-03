CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CureVac-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 2,85 EUR.

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 2,85 EUR. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 3,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der CureVac-Aktie ging bis auf 2,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 120.269 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 74,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 27,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten CureVac-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 542,57 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.926,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CureVac einen Umsatz von 17,93 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,793 EUR je CureVac-Aktie.

