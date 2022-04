CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel CureVac 15,17 EUR

-0,17% Charts

News

Analysen

Das Papier von CureVac legte um 07:32 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 15,20 EUR.

Am 29.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,09 EUR am 08.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 16,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,00 USD aus.

Am 19.11.2021 hat CureVac die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 386,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte CureVac am 25.05.2022 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

CureVac-Aktie fällt: CureVac und GSK an deutscher Pandemievorsorge beteiligt

BioNTech, Moderna, Novavax & Co: Welche Impfstoffaktien jetzt wieder interessant sind

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf CureVac

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com