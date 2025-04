CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag im Bullenmodus

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 6,0 Prozent.

Das Papier von CureVac legte um 12:04 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,0 Prozent auf 2,99 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,00 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 147.606 Stück.

Bei 4,98 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 66,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,90 USD für die CureVac-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 10.04.2025 vor. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,42 Prozent zurück. Hier wurden 15,43 Mio. USD gegenüber 24,27 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte CureVac am 21.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von CureVac.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,524 EUR je CureVac-Aktie.

