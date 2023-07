CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf CureVac-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 7,60 EUR zu.

Um 16:07 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,60 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 7,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 7,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 55.346 CureVac-Aktien.

Bei 13,98 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,95 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 27.12.2022. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 43,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 41,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.08.2023 erfolgen.

