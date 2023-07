CureVac Aktie News: CureVac am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CureVac. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CureVac konnte um 09:11 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 7,61 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,71 EUR. Bei 7,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.177 CureVac-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 83,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.12.2022 (5,31 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 30,21 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR im Vergleich zu 41,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.08.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland