CureVac Aktie News: CureVac gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 19,7 Prozent auf 5,71 USD.

Die CureVac-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 19,7 Prozent auf 5,71 USD. Bei 5,47 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.345.029 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 12,79 USD. Mit einem Zuwachs von 123,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 4,20 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert.

