CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 3,16 EUR abwärts.

Um 12:02 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 3,16 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte CureVac-Aktie bei 3,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.335 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 259,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie.

Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 24,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,40 EUR umgesetzt worden.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,917 EUR je CureVac-Aktie stehen.

