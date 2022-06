CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von CureVac

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,15 EUR

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 09:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 13,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.185 CureVac-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,51 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2021. 79,69 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2022 Kursverluste bis auf 12,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00 USD an.

CureVac veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -1,257 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

