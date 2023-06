CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,11 USD ab.

Der CureVac-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 11,11 USD. Die Abwärtsbewegung der CureVac-Aktie ging bis auf 11,04 USD. Bei 11,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 65.244 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 15,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 5,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 49,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 USD aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 präsentieren.

