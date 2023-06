CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagvormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,14 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 10,14 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,44 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.419 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 15,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 51,38 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,35 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,21 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CureVac am 25.05.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 41,20 EUR gegenüber 41,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 präsentieren.

