CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel CureVac 10,43 EUR

4,49% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 10,24 EUR. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 10,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.325 CureVac-Aktien.

Bei einem Wert von 62,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2021). Mit einem Zuwachs von 83,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,98 EUR. Dieser Wert wurde am 26.08.2022 erreicht. Abschläge von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 05.12.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie in Rot: Umsatzerlöse gehen im zweiten Quartal zurück - Operativer Verlust sinkt

BioNTech-Aktie & Co: CureVac nach Klageeinreichung - BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com