CureVac-Aktie aktuell: CureVac gewinnt

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Continental-Vorstandschef legt Amt vorzeitig nieder -- Air France-KLM mit Milliardenverlust -- SNP, BMW, Apple, Amazon, Google, Facebook im Fokus

NatWest rechnet bei Kreditausfällen nicht mehr mit dem Schlimmsten. Ex-Wirecard-Manager Marsalek wohl V-Mann von Geheimdienst in Österreich. Corona-Krise reißt British-Airways-Mutter IAG tief ins Minus. AUDI etwas optimistischer für 2020 - Aber Corona-Risiko bleibt. Prosus will eigene Aktien und Naspers-Anteile kaufen. Syngenta beschleunigt Wachstum. SAFRAN setzt in Corona-Krise weiter auf Sparprogramm.