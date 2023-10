CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 5,00 EUR zu.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 5,00 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,03 EUR. Bei 4,99 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 27.152 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,10 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 162,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von CureVac wird am 16.11.2023 gerechnet.

