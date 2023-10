CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag stärker

So bewegt sich CureVac

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 4,95 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 4,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 5,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,99 EUR. Bisher wurden via Tradegate 13.896 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 13,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 164,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,85 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 2,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht