CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Um 15:53 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,1 Prozent auf 8,63 EUR nach oben. Bei 8,65 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,12 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 151.397 Aktien.

Bei 18,63 EUR erreichte der Titel am 01.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 115,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,35 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 37,97 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 25.05.2022. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

