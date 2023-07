CureVac Aktie News: CureVac am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,88 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 7,88 EUR. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 8,02 EUR. Bei 7,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.381 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,98 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 27.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 USD an.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

