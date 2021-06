Curevac: Corona-Impfstoff zeigt 48 Prozent Wirksamkeit

Aktien in diesem Artikel CureVac 62,50 EUR

TÜBINGEN (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoffkandidat des Tübinger Unternehmens CureVac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg. Das teilte Curevac am späten Mittwochabend in Tübingen mit. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse war von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" die Rede gewesen./tat/DP/men