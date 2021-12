Curevac mit neuem Impfstoff - Aktie bricht aus

Aktien in diesem Artikel CureVac 43,50 EUR

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac forscht nach dem Scheitern seines ersten Corona-Impfstoffkandidaten an einem Covid-19-Vakzin der zweiten Generation. Die Aktie bildet eine positive Divergenz.

In einer Studie mit Makaken wurde der neue Impfstoff CV2CoV direkt mit dem Covid-19-Vakzin von Pfizer/Biontech verglichen. Nach dem Impfen der Affen mit Curevac oder Biontech konnten demnach vergleichbar neutralisierende Antikörperspiegel gemessen werden. Dies geht aus der im Fachmagazine Nature veröffentlichten Studie hervor. Nun muss der Impfstoff noch klinisch am Menschen erprobt werden.

Curevac hatte im Oktober nach schwachen Studienergebnissen seines ersten Impfstoffes diesen aus dem Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arznei-mittel-Agentur (EMA) zurückgezogen. Die Tübinger Biotechnologiefirma entwickelt nun an ein Impfstoffprogramm der zweiten Generation gemeinsam mit dem Pharmariesen GlaxoSmithKline.

CV2CoV zeigte in einer präklinischen Studie mit Affen eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung als die ursprüngliche Version. Er erreichte eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählten Virusvarianten, darunter auch Delta. Mit dem Start der klinischen Entwicklung rechnet Curevac in den kommenden Monaten. Das Biotechnologieunternehmen rechnet damit 2022 eine Marktzulassung beantragen zu können.

Curevac-Aktie knackt Widerstand

Die Aktie von Curevac konnte sich vom Kurssturz nach dem Zulassungsrückzieher kaum erholen, aber zuletzt stabilisierte sich die Aktie bei knapp 40 Dollar. Zuversichtlich stimmt der steigende MACD (Momentum), der eine positive Divergenz signalisiert. Das heißt, bei seitwärts laufenden Kursen nimmt die Dynamik zu. Nun wurde der Widerstand bei knapp 47 Dollar durchbrochen, wobei noch die Nachhaltigkeit fehlt. Ein weiterer Anstieg erscheint aus charttechnischer Sicht allerdings möglich.

