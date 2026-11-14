Curis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Curis hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Curis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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