Curis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Curis hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -13,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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