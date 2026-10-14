CURVES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.10.26 06:35 Uhr

CURVES hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CURVES 11,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,82 Milliarden JPY – ein Plus von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CURVES 9,82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 53,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 46,75 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 43,39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CURVES einen Umsatz von 37,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net