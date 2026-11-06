Custom Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Custom Health gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,63 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Custom Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Custom Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Custom Health Aktie News
Custom Health Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Custom Health nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.