CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,13 USD.

Die CVS Health-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 73,13 USD. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 73,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,88 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,02 USD. Zuletzt wechselten 177.571 CVS Health-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,73 USD. Dieser Kurs wurde am 02.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 0,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 67,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,34 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

