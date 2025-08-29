DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
Kursentwicklung

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagabend freundlich

02.09.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 73,80 USD zu.

Das Papier von CVS Health konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 73,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 74,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 530.334 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 74,52 USD markierte der Titel am 02.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 98,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

