CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Abend ins Plus

Die Aktie von CVS Health zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 77,31 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 77,31 USD. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 77,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,35 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 337.836 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,54 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 43,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

